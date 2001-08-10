В Южно-Сахалинске началось ежегодное августовское педагогическое совещание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Августовское педагогическое совещание — своеобразный старт для общеобразовательных учреждений в новый учебный год. В течение двух дней руководители и представители городских образовательных учреждений будут участвовать в семинарах, дискуссионных площадках и мастер-классах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Цель мероприятия - подведение итогов работы за прошедший год, определение основных перспектив и векторов развития системы образования. Ежегодно педагогическая конференция собирает директоров школ, заведующих детскими садами, педагогов, представителей профильных ведомств. Для участников организованы образовательные интенсивны по применению современного технологического оборудования, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, интеграции инклюзивного образования и др. Кроме того, в программе мероприятий предусмотрен обмен опытом среди педагогов школ и детских садов областного центра, а также онлайн-встреча с коллегами из Москвы.

Открытие пленарного заседания августовской конференции в торжественной обстановке состоялось в гимназии №3 Южно-Сахалинска. В совещании приняли участие руководители общеобразовательных учреждений города, а также министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, депутаты областной и городской Думы.

С приветственным словом к педагогам обратился мэр Сергей Надсадин. Он отметил значимый вклад в развитие отрасли каждого участника образовательного процесса.

- Я уверен, что сегодня здесь собрались лучшие представители педагогического сообщества. Безусловно, для меня, как руководителя городской администрации, важно развитие города в целом и социальной сферы, представителями которой вы являетесь, в частности. Наша главная задача — обеспечить качественное образование для юных горожан. Для того, чтобы они в жизни чувствовали себя уверено, были патриотично настроены, любили свою родину. Мы стараемся, чтобы темпы развития города не снижались. Несомненно, для нас приоритетом является строительство образовательных учреждений. В настоящий момент возводим дополнительный корпус на 550 мест к школе № 30 в Луговом. До 2025 года мы совместно с правительством региона планируем построить до 7 школ, - сказал мэр.

Так, ведутся переговоры по заключению концессионного соглашения по строительству школы на ул. Комсомольской для 1260 учеников. Планируется, что она появится до 2024 года. Напомним, что за последние три года были построены дополнительные корпуса к школам №6, №26, гимназии №1, школа и детский сад в Дальнем и новая коррекционная школа в Луговом.

В ходе пленарного заседания за высокие достижения в профессиональной деятельности благодарственными письмами и почетными грамотами администрации города были отмечены педагоги общеобразовательных учреждений. Также по традиции на педагогической конференции одной из лучших образовательных организаций был вручен переходящий знак «Прорыв года». В этом году этого знака удостоен Дворец детского и юношеского творчества г. Южно-Сахалинска.

Как отметила директор школы № 32 Светлана Бетнарская, августовский форум - возможность изучить опыт экспертов в сфере образования, а также место, где можно открыто обсудить важные вопросы с коллегами.

- Мы всегда готовимся к августовскому совещанию, потому что здесь мы подводим итоги своей работы и, конечно, ждем новые цели на этот год. В новом учебном году вводятся новые федеральные стандарты в 1-5 классах, поэтому мне очень хочется поприсутствовать на семинарах, узнать, к чему мы должны стремиться. Думаю, что такие форумы очень помогают нам в работе, - добавила Светлана Бетнарская.

Для участников мероприятия был подготовлен музыкальный и творческий подарок от исполнителей и коллективов города.

Добавим, августовское педагогическое совещание - ежегодное мероприятие, которое проводится в каждом регионе и муниципалитете страны в преддверии наступающего нового учебного года.