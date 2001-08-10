Сахалинцы собрали 15 кубометров мусора возле реки Сусуя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 августа прибрежную зону реки Сусуя в Южно-Сахалинске очистили от мусора. Акцию «Вода России» организовало министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области совместно с региональным оператором. Всего на уборку территории вышли более 80 человек: сотрудники министерства ЖКХ Сахалинской области, крупных компаний и представители «серебряных» волонтеров, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
- За три летних месяца мы провели уже больше 90 экологических акций по очистке территорий от мусора. В них приняли участие свыше 4 тысяч человек, собрали и вывезли 1110 кубометров мусора. Радует, что увеличивается количество желающих принять участие в подобных акциях, вместе с этим растет и сознательность горожан. Многие приходят на такие субботники с детьми, тем самым прививая юным жителям нашей области заботу об окружающим мире, - рассказала первый заместитель министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Нелли Завалкова.
Несмотря на сырую погоду, желающих принять участие в акции не убавилось. Волонтерам раздали дождевики, необходимый инвентарь. А по завершении всех ждал горячий чай с угощениями.
- Мы будем и дальше продолжать совместно с министерством экологии подобные акции. В планах очистить от мусора прибрежную зону еще двух водоемов. Так, небольшими шагами, мы приучим к чистоте и наших детей, - добавил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.
В ходе экологической акции на реке Сусуя волонтёрами было собрано 15 кубометров мусора. Кроме того, обнаружены и ликвидированы 3 несанкционированные свалки. Работа в этом направлении будет продолжена.
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