Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2022
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15:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Администрация Южно-Сахалинска призывает соблюдать правила благоустройства

Администрация Южно-Сахалинска призывает соблюдать правила благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинск провел проверку по факту пыления на улице Горького во время проведения работ по замене бордюрного камня. Информация об этом появилась в СМИ 18 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.        

Поскольку действия подрядчика противоречили требованиям Правил благоустройства города, запрещающим вынос пыли и грязи за границу участка производства работ, с руководством строительной компании проведена профилактическая работа. Подрядчиком приняты меры по недопущению повторения подобных случаев в процессе благоустройства.

Одновременно, в отношении лица, допустившего данное нарушение, составлен протокол который будет рассмотрен на ближайшем заседании административной комиссии Южно-Сахалинска.

Администрация города призывает граждан и юридических лиц не допускать нарушения действующего законодательства в сфере благоустройства.

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