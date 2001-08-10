Участники конкурса «Цветочный Южный» преобразили «Солнечную поляну»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники конкурса «Цветочный Южный» завершают оформление ландшафтных площадок в сквере «Солнечная поляна», сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска. Для создания композиций авторы используют как традиционный посадочный материал, так и необычные дизайнерские решения.

Первый открытый конкурс ландшафтных и цветочных проектов «Цветущий Южный» посвящён 75-летию Сахалинской области и 140-летию Южно-Сахалинска. В этом году в городе высажено рекордное количество цветов – более 600 тысяч, которые украшают территории учреждений образования, культуры, спорта. В беспрецедентную по своим масштабам акцию по озеленению также активно включились управляющие компании, предприниматели. Конкурс «Цветущий Южный» призван усилить творческую составляющую акции, также он дает возможность проявить себя профессионалам с сфере ландшафтного дизайна.

Один из участников конкурса – коллектив ООО «Седьмой сезон». Как рассказала представитель ландшафтной мастерской Анастасия Бурик, в создании композиции главный акцент сделан на использовании ярких оттенков. Это в том числе кустарники с желтыми листьями – спирея, пузыреплодник и др.

«Центральная часть будет выложена декоративным щебнем и галькой, много других решений, которые порадуют посетителей. Задумка соответствует названию сквера — Солнечная поляна. Здесь будет много красивых, привлекающих внимание цветов», – рассказала Анастасия Бурик.

Участник конкурсной комиссии Светлана Пинясова отметила, что при оформлении площадок участники используют самый разный посадочный материал. В частности, это хвойные, почвопокровные, растения, цветущие кустарники. На одном из участков можно наблюдать декоративные злаки – это направление сегодня очень востребовано в ландшафтном дизайне.

«Конкурсы ландшафтного мастерства проводятся во многих городах и всегда привлекают и профессионалов, и всех, кто не безразличен к красиво оформленным пространствам. Мы видим, как на наших глазах преобразился сквер. Уверена, состязание станет традиционным и позволит реализовать еще больше творческих задумок», – подчеркнула Светлана Пинясова.

Итоги конкурса будут озвучены в сентябре, в преддверии Дня города.