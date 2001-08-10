Тихоокеанское
информационное агентство
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12:54, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске продают горбушу по привлекательной цене

В Поронайске продают горбушу по привлекательной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске «Дождь» продает рыбу по привлекательным ценам, об этом ТИА «Острова» узнали из телеграмм-канала «Звезда Поронайска».

Горбушу можно приобрести по 70 руб. за 1 кг, кету – по 100. Поронайская община КМНС «Тугдэ» («Дождь») реализует лососевых на площадке перед ТЦ «Лучший».

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