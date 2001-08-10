Подъезды сахалинских домов приводят в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт подъездов, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. На сегодняшний день завершен ремонт 177 подъездов и входных групп.

Совместная комиссия осмотрела ход выполненных и ведущихся работ. В перечне адресов дома по улицам Саранская, 13а, Хабаровская, 14, Комсомольская 253, Поповича 110, Победы 29, Пушкина, 118, пр. Мира 197 и 197а.

Всего в этом году управляющими организациями Южно-Сахалинска запланирован и уже ведется ремонт 432 подъездов и 195 входных групп в 215 домах, также предполагается замена более 300 оконных блоков. Большая часть этих работ реализуется при финансировании из областного бюджета.

В числе подавших заявки на софинансирование ремонта подъездов ЖЭУ-14. Его директор Ирина Зиновьева рассказала, что на средства субсидии и собственников в этом году пройдут отделочные работы в 12 подъездах - в половине ремонт уже завершен. Он включает побелку, покраску, частичную замену почтовых ящиков и окон. Руководитель отметила, что все виды работ и даже цвет краски согласован с жильцами через советы домов.

Кроме того, жильцы будут участвовать в приемке работ совместно с технадзором от департамента городского хозяйства.

«Приемка работ обязательно проводится с участием собственников общедомового имущества или старшего по дому, если жильцы делегировали ему такое право. Специалисты нашего департамента будут проверять акты выполненных работ, их качество, обоснованность оплаты субсидии», - рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Елена Литейкина.

Вместе с представителями департамента городского хозяйства и министерства ЖКХ в осмотре подъездов участвуют и общественники. Представитель серебряных волонтеров Олег Меркушев обратил внимание на недочеты, например в подъезде заменили светильник, а место от старого не оштукатурили и не покрасили, что естественно портит общую картину. Все замечания, возникшие у комиссии, УК должны будут устранить до приемки работ.

«Мы посетили несколько адресов, где-то ремонт уже завершен. Есть дома, где все прекрасно от выбора цветовой гаммы до качества покраски, но встречаются и недостатки, все их мы зафиксировали, - отметила куратор проекта «Забота. Защита. Уважение» Ирина Савицкая. - Очень важно, что благоустройство ведется комплексно, в ряде дворов идет капитальный ремонт территории и одновременно обновляются подъезды, мы видим масштабные работы - конечно, это здорово и на порядок повышает качество жизни наших горожан».

В комиссионной поездке на ул. Саранскую также принял участие депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев. Парламентарий отметил, что работы ведутся в тесном контакте с жителями, подчеркнув при этом, что Сахалинская область - единственный регион на Дальнем Востоке, который дает УК субсидии на ремонт подъездов.

Основная часть ремонтов подъездов в Южно-Сахалинске завершится к сентябрю. Сроки проведения работ в каждой УК могут отличаться и закреплены специальным соглашением. В среднем на обновление общедомовых пространств отводится полтора месяца, чтобы была возможность исправить недочеты и пройти процедуры согласования.

Как уточнила начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Ольга Юдина, по решению губернатора региона Валерия Лимаренко, к которому поступало множество обращений от граждан, в текущем году выделяется 122 млн. рублей на ремонт подъездов и входных групп на территории области.

«На эти средства планируется отремонтировать почти 1000 конструктивов - это подъезды и входные группы. Из этой суммы 59 млн. приходится на Южно-Сахалинск, где запланирован ремонт порядка 500 подъездов», - сказала Ольга Юдина.

Первый вице-мэр Александр Гринберг, отвечающий за ход благоустройства в областном центре, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» отметил, что в июне губернатором региона было принято решение о выделении дополнительных средств на благоустройство, которое активно поддержано депутатами фракции «Единая Россия».

«И уже сейчас мы видим наглядный результат: в городе развернуты масштабные работы. Нам удалось значительно увеличить объемы, в том числе и по ремонту подъездов, о котором часто просили наши горожане. Это хороший пример того, что партийные проекты создаются вместе с людьми и работают для людей», - подчеркнул Александр Гринберг.