Сахалинка осуждена за приобретение и хранение наркотиков в период отсрочки наказания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу против местной жительницы. Её признали виновной по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Суд установил, что в феврале 2026 года подсудимая через мессенджер оформила заказ на покупку наркотического средства у неустановленного лица. Оплатив товар, она получила координаты тайника-закладки и забрала запрещённое вещество. Наркотик в крупном размере женщина незаконно хранила при себе для личного употребления до момента задержания.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещество. В судебном заседании подсудимая полностью признала вину.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя и принимая во внимание, что преступление совершено в период действия отсрочки отбывания наказания по предыдущему приговору, назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Телефон, использованный как средство совершения преступления, конфисковали.

Приговор суда не вступил в законную силу.