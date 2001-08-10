Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2022
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14:31, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине возрастёт качество "социального" угля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Централизация поставок позволит повысить качество угля для жителей Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве ЖКХ.

В прошлом году в адрес глав муниципалитетов и министерства неоднократно поступали жалобы на низкое качество угля, предоставляемого населению по социальной цене. Чтобы радикально улучшить ситуацию в этом году все поставки твердого топлива были централизованы, а на всех этапах – от отгрузки от поставщика до конечного потребителя – налажен строгий контроль. 

Договорная кампания поставщиков с угледобывающими предприятиями подходит к завершению. Заявки можно оставлять уже сейчас. В ближайшие дни стартует отгрузка твердого топлива и формирование запаса угля на складах поставщиков. Продажа и доставка населению начнется во всех районах в период с 15 августа по 1 сентября. 

Все заявки, которые поступают от жителей домов с печным отоплением, заносятся в систему. Каждая проходит несколько этапов: от оформления до подтверждения доставки угля потребителю. 

«Внедрение сервиса обеспечит открытость и прозрачность поставок, а также поможет контролировать весь процесс, в том числе необоснованное завышение цены, отпускаемые объемы и сроки выполнения заявки. В настоящее время цифровой платформой будут пользоваться только операторы горячей линии ЖКХ и поставщики. В дальнейшем доступ будет предоставлен жителям», - отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король.

Заявку на приобретение угля можно оставить несколькими способами:

  • через кол-центр ЖКХ (горячая линия) по телефону 8(800) 302-00-65 со стационарного телефона и *0065 с мобильного телефона,
  • через мессенджер WhatsApp по номеру 8-924-884-4203 (звонки не принимаются, только сообщения),
  • через электронную почту [email protected];
  • через поставщиков, определенных муниципальными образованиями посредством проведенного отбора.

Для сахалинцев и курильчан, которые живут в домах с печным отоплением, предусмотрена компенсация части затрат на покупку 9 тонн угля и 16 кубометров дров. За мерой поддержки следует обращаться в отделения центра соцзащиты по месту жительства.

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