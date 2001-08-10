Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2022
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14:18, | Новости общества Сахалина и Курил

На Курилах и Сахалине проведена тренировка по РХБ защите

На Курилах и Сахалине проведена тренировка по РХБ защите

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со специалистами подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проведена тренировка по РХБ защите, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие  провели химическую разведку для выявления условно зараженных участков местности, провели мероприятия по специальной обработке техники.

Экипажи  бронетранспортеров, оборудованных специальными средствами РХБ разведки, в указанном районе выявили тип и характеристики отравляющего вещества, определили способы защиты от них.

Мероприятия по специальной обработке вооружения и военной техники были организованы и проведены с помощью  авторазливочных станций АРС-14.

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