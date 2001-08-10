Бизнес-тренер из Липецка научит сахалинских фермеров кооперироваться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Три дня в формате интерактива члены кооперативов проходили обучение от сертифицированного бизнес-тренера из Липецка Анатолия Коротаева. Курс от руководителя образовательного проекта "Народная школа кооперации" был посвящен организации, регистрации и управлению сельскохозяйственным потребительским кооперативов второго уровня. Бесплатное обучение для фермеров было организовано региональным центром компетенции сельхозкооперации при поддержке министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Передо мной стояла задача не только передать ценные знания участникам, но, и чтобы они промоделировали создания сельскохозяйственных кооперативов 1 и 2 уровня. Сельхозкооперация 2 уровня сейчас является приоритетным направлением министерства сельского хозяйства Российской Федерации. И на протяжении 3 дней мы вместе с участниками погружались в процессы, через которые проходят кооперативы, – рассказал бизнес-тренер Анатолий Коротаев.

Кооперативы 1 уровня объединяют либо организации, либо личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Кооперативы 2 уровня – это уже объединение нескольких кооперативов второго уровня.

Хозяйствам выгодно вступать в кооперативы, потому что это имеет эффект масштаба и позволяет фермерам быть более конкурентоспособными на рынке. В результате хозяйствам становится эффективнее снабжаться и реализовывать свою продукцию.

–Наше с отцом КФХ уже состоит в кооперативе «Фермерский дворик», это кооператив 1 уровня. Во время обучения заинтересовались вступлением в кооператив 2 уровня. Здесь на обучении нам дали систему, как развиваться дальше с минимальным набором ошибок. Появилось понимание перспектив, ведь это будет взаимовыгодно распределять ресурсы внутри членов кооператива. В итоге затрат будет меньше, а результат тот же, – поделился аграрий Сергей Чун.

По итогам обучения министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко вручила именные сертификаты участникам тренинга. Инна Павленко также отметила, что за последние годы количество кооперативов в регионе увеличилось втрое.

Напомним, что члены кооператива могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства до 70 млн рублей. Получить консультацию по мерам поддержки, узнать о возможностях вступления в кооператив аграрии могут в региональном центре развития сельхозкооперации по адресу Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса 16, офис 204 или по телефону 8 800 222 0123 (доб.4).