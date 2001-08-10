В Южно-Сахалинске активно идет сезон благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ход благоустройства дворовых территорий и ремонта жилых домов в Южно-Сахалинске проверил мэр Сергей Надсадин. В настоящее время работы ведутся в 94 подъездах, всего в этом году планируют обновить почти 500 подъездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Маршрут совместной инспекционной поездки с губернатором Валерием Лимаренко включал несколько адресов в областном центре и планировочном районе Ново-Александровск. Первой точкой стал дом по ул. Комсомольской, 253а, здесь ведется ремонт подъездов, часть из них уже обновили - оштукатурили, побелили, покрасили стены и перила. УК «ЖЭУ-9» в числе других подавала заявку на компенсацию затрат на ремонт общедомового имущества за счет средств областного и муниципального бюджетов. Первый этап субсидии уже доведен до управляющих компаний Южно-Сахалинска, в ближайшее время будет осуществлен второй этап. Всего в этом году за счет субсидий, а также собственных средств УК планируется отремонтировать 110 домов - это 498 подъездов.
В ходе осмотра ремонта у Валерия Лимаренко возник ряд замечаний и пожеланий в адрес УК. В инспекции также приняли участие председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин и волонтеры регионального штаба партии «Единая Россия», которым губернатором было поручено на время ремонтных работ усилить связь с жителями и привлечь их к народному контролю.
Следующей точкой рабочей поездки стали дома по пр. Мира, 282 и 282а. Тут работает строительная техника, в самом разгаре капитальный ремонт дворовой территорий и проездов к МКД. На встрече с жителями домов рассказали о том, какие работы ведутся и познакомили с проектом ремонта.
Одна из участниц обратила внимание на ветхие тополя и проблемы с ливневой канализацией. Решение данных вопросов по поручению мэра Сергея Надсадина должны предусмотреть в процессе капремонта. В ходе осмотра возникли также нарекания по вопросу нескошенной травы и неподстриженных кустарников. В адрес УК, обслуживающей территорию, и муниципального предприятия, занимающегося содержанием газонов, направлено предупреждение с требованием оперативно привести зеленую часть в порядок.
Кроме того, градоначальник и губернатор обратили внимание на пустырь между домами пр. Мира 280а, 282, 280. Депутат от округа по областной думе Александр Шарифулин, участвующий в выезде, взял данный вопрос на контроль для дальнейшей проработки с жителями округа и обсуждения возможных вариантов благоустройства. Тем более, что в микрорайоне проживают инициативные горожане, готовые активно помогать муниципалитету. Так, одна участниц встречи Евгения Яковлева пригласила комиссию посетить свой двор по пр. Мира 280.
- Было приятно увидеть, как две женщины облагородили весь двор цветами, причем, есть редкие и эндемические растения, большое число роз, стилизованные клумбы. Это говорит о том, что в Южно-Сахалинске много инициативных людей, которые любят место, где они живут и ухаживают за ним, и дают пример всем остальным. Мы обязательно поддержим инициативы горожанок, тем более, что в юбилейный год вопросам озеленения и высадке цветов мы уделяем особое внимание, - отметил Сергей Надсадин.
Финальной точкой в маршруте субботней рабочей поездки стал дом по ул Науки,11 в Ново-Алексанровске, где выполнены работы по сплошному асфальтированию двора и ремонту подъездов. Во встрече с жителями приняли участие представители УК «УправДом», а также первый вице-мэр Александр Гринберг.
Напомним, поставлена задача охватить текущим ремонтом максимальное количество дворов, большее чем в прошлом году. Подводя итоги поездки губернатор отметил, что Сергеем Надсадиным работа в этом направлении в городе развернута быстро и масштабно - на сегодняшний день фактически выполнено три четверти программы.
В настоящее время в Южно-Сахалинске текущий ремонт проведен в 367 дворах, всего в планах администрации — 413.
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