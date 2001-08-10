В поликлиниках Южно-Сахалинска вводят новую культуру медицинского обслуживания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает информировать жителей о нововведениях в сфере медицины в рамках реализации проекта "Доступность поликлиник".

Такие договоренности были достигнуты в ходе совещания с главными врачами поликлиник города под председательством вице-мэра Елены Федоровой. По итогам принято решение информировать южносахалинцев о проводимых мероприятиях по преобразованию лечебных учреждений города в рамках работы по повышению доступности поликлиник, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

О нововведениях, которые уже внедрили в поликлинике №6 рассказал главный врач Артем Нагорный:

- Поликлиника № 6 - единственная в городском округе, которая осуществляет смешанные приемы: обслуживает взрослое и детское население. Всего медицинскую помощь у нас получают около 27 тыс. человек: жители Лугового, Ново-Александровска. ФАПы в Березняках, Старорусском и Ключах также относятся к этому медицинскому учреждению.

Системную работу над повышением доступности медицинских услуг населению в поликлинике начали с конца 2021 года. Одним из новшеств стала ликвидация регистратур, теперь запись к врачам осуществляется через круглосуточный сервис 1-300. Действуют четкие сроки записи: два дня на ожидание визита к терапевту, пять дней для того, чтобы попасть к узкому специалисту. Кроме того, пациенты приходят строго к определенному времени. Анализ внедренных изменений показал хорошую динамику - на 15 % увеличилось количество талонов на первичный прием.

- Теперь все пациенты приходят к определенному времени, это очень удобно, в результате мы добились отсутствия очередей. Мы перестроили свою работу, ушли от регистратур, начали предварительно обзванивать пациентов. Это очень удобно, таким образом мы формируем современную культуру оказания медицинской помощи, которая дисциплинирует врачей и пациентов. Мы довольны нововведениями, которые делают нашу работу более эффективной, - добавил главный врач Артем Нагорный.

Добавим, изменения в сфере медицины начались осенью прошлого года, когда по инициативе губернатора области стартовал проект: «Сахалинская практика- доступная медицина». Был внедрен круглосуточный региональный сервиса 1-300, воспользовавшись которым можно записаться на прием, вызвать врача на дом, оставить обращение, попасть на вакцинацию и многое другое.