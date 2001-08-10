Южносахалинцев приглашают на "Экопикник"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 июня, в День молодежи, в городском парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина пройдет первая семейная просветительская акция "Экопикник". Организаторами акции выступили студенты Сахалинского государственного университета, рассказали ТИА "Острова" в университете.
«Экопикник» — это приглашение отдохнуть, расслабиться, провести выходной день на свежем воздухе, на природе, в одном из красивейших мест городского парка, и заодно узнать много интересного об окружающем мире.
Программа «Экопикника» подойдет как для детей, так и для взрослых и поделена на два блока: интерактивный и лекционный. На первой площадке участники смогут принять участие в экоквестах, своими руками сотворить поделки из макулатуры и старых вещей, стать участниками чайной церемонии и йога-сессии, научиться делать полезные сладости и многое другое.
На лекториуме под открытым небом федеральные эксперты в области эко-просвещения расскажут об экологичном стиле в Москве и переходе на «зеленый образ жизни», «Как через свои бытовые привычки приносить пользу окружающей среде?», «Как выбирать продукты, бытовую химию и косметику, не став жертвой «зеленой спекуляции» на значках «Био», «Эко» или «Органик», «Как заменить «одноразовый вред» от пакетов, стаканчиков на «многоразовую пользу» и многое другое.
На протяжении дня на «Экопикнике» будет проходить централизованный сбор использованных батареек, а также будет работать площадка «СВОП-одежда», которая воплощает идею разумного потребления и направлена на минимизацию выброса вещей повседневного гардероба. Каждый посетитель может оставить одну вещь из своего гардероба и получить одну взамен.
Площадка «Экопикника» расположится в живописном месте парка, в районе озера Верхнее (ориентир – белый шатер). Время работы площадки – с 12:00 до 18:00.
Организаторы акции просят пройти предварительную регистрацию.
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