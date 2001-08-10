Губернатор призвал руководителей "управляек" комплексно приводить дворы в порядок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На встрече с жителями Невельска глава региона отметил, что в этом году правительство Сахалинской области субсидирует половину расходов управляющих компаний на ремонт подъездов, входных групп и площадок во дворах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- В прошлом году мы начали в регионе масштабный ямочный ремонт во дворах, продолжаем это делать и сейчас, - братился к руководителям управляющих компаний Валерий Лимаренко. - Но теперь особый акцент нацелен на комплексный ремонт. Сюда входят подъезды, входные группы, детские и спортивные площадки, озеленение. Всё надо привести в порядок. Мы субсидируем половину стоимости этих работ, мэры всех районов об этом знают, старшие по домам нас поддерживают, так что активно подавайте заявки.
По словам мэра Невельского района Алексея Шабельника, в прошлом году в городе капитально отремонтировали 16 дворовых территорий и проездов к ним, благоустроили ряд пешеходных зон в районном центре и Горнозаводске. Текущий ремонт провели в 41 дворе. Несколько десятков дворов в текущем режиме приведут и в этом году. А капитально преобразятся 14 дворовых территорий. Так, например, в рамках проекта «1000 дворов» в Горнозаводске кардинально преображают территорию у домов по улице Шахтовой. Работы завершат через несколько недель.
Ряд жителей района в ходе встречи задали вопросы, касающиеся медицинской сферы. Невельчане интересовались, когда в ЦРБ установят лифты и обратились с просьбой о выделении новой машины скорой помощи для жителей Шебунино. По словам главного врача Невельской ЦРБ, 2 подъемника в учреждении будут установлены до конца этого года.
Министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов сообщил, что новую машину скорой для Шебунино отправят до конца июня.
– Мы приняли решение полностью восстановить работу мобильных медицинских комплексов в селах и поселках, которая была прервана из-за ковида. Через неделю сюда приедут специалисты, в которых нуждаются люди – невропатолог, кардиолог, эндокринолог. Мэр и главврач сообщают нам, в какое село необходимо направить специалистов, и мы отправляем медкомплекс. По всему региону у нас 43 таких комплекса, в которых проводится в том числе лечение зубов, рентгенологическое исследование, – рассказал министр здравоохранения.
– Я живу на улице Морской в Горнозаводске в частном доме рядом с грунтовой дорогой. Грузовики постоянно поднимают пыль, нечем дышать, – обратился житель района Алексей. Такая же проблема и на дороге Горнозаводск – Шебунино.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерия Спиченко, кроме обычного полива дорог, в этом году дорожники проведут работы по стабилизации грунта, чтобы снизить уровень запыленности.
Всего в ходе встречи от жителей Невельского района поступило более двух десятков вопросов. На все из них были даны ответы и установлены контрольные сроки исполнения поручений.
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