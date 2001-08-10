Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2022
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12:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Капитальный ремонт ул. Украинской продолжается в Южно-Сахалинске

Капитальный ремонт ул. Украинской продолжается в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа проводится участками. С 09.00 9 июня дорожники закрывают проезд со стороны перекрестка с пр. Мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся до 29 июня включительно. В связи с погодными условиями график может корректироваться.

На время действия ограничений также изменится работа светофорного  объекта: вместо трехфазного он станет двухфазным (вторая фаза будет работать для пешеходов).

Подъезд к расположенным здесь объектам торговли будет обеспечен. Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать пусть своего движения в данном районе. 

 

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