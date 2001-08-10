Дорожники приведут в порядок улицу Долинскую в течение двух ночей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ремонтные работы выполнят ночью 25 и 26 мая. На время их проведения автомобильное движение перекрывать не будут. С учетом близкого расположения жилых домов шумные дорожные работы должны быть сделаны максимально быстро, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик, в связи с перекрытием из-за ремонта ул. Украинской транспортный поток направлен на ул. Долинскую и - далее - на ул. Крайнюю.
Из-за возросших нагрузок дорожное полотно пришло в ненормативное состояние. Так, в результате обследования зафиксированы просадки и массовые разрушения асфальтобетона, разрушение ливневой канализации.
В первую ночь будут отфрезированы и подготовлены под укладку около 800 кв. м дорожного полотна. В ночь на четверг дорожники выполнят ремонт асфальтобетонного покрытия методом «карт».
В настоящее время проводятся мероприятия по корректировке документации на капитальный ремонт улицы. Выполнение работ запланировано в следующем году.
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