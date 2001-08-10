Дорожники приведут в порядок улицу Долинскую в течение двух ночей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы выполнят ночью 25 и 26 мая. На время их проведения автомобильное движение перекрывать не будут. С учетом близкого расположения жилых домов шумные дорожные работы должны быть сделаны максимально быстро, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик, в связи с перекрытием из-за ремонта ул. Украинской транспортный поток направлен на ул. Долинскую и - далее - на ул. Крайнюю.

Из-за возросших нагрузок дорожное полотно пришло в ненормативное состояние. Так, в результате обследования зафиксированы просадки и массовые разрушения асфальтобетона, разрушение ливневой канализации.

В первую ночь будут отфрезированы и подготовлены под укладку около 800 кв. м дорожного полотна. В ночь на четверг дорожники выполнят ремонт асфальтобетонного покрытия методом «карт».

В настоящее время проводятся мероприятия по корректировке документации на капитальный ремонт улицы. Выполнение работ запланировано в следующем году.