Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2022
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09:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Территорию у спортшколы "Кристалл" обезопасили от клещей

Территорию у спортшколы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Май на Сахалине – период активности клещей. 12 мая на территории, прилегающей к двум зданиям спортивного учреждения, провели акарицидную (противоклещевую) обработку санитарные службы.
Специальным раствором, от которого насекомые гибнут в течение восьми часов, обработаны травяные откосы, ведущие к зданиям и проезжей части, а также площадка для занятий воркаутом за «Кристаллом». На обработанной территории могут находиться люди и домашние животные без вреда для здоровья, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

Отдых на площадке у "Кристалла", которая пользуется популярностью не только среди спортсменов, но и среди местных жителей, как и в прошлые годы, в радиусе 50 метров будет безопасен от клещей

По истечении трех дней после акарицидной обработки в «Кристалле» проведут дератизацию.
Следует отметить, что противоклещевая обработка и комплексные меры по уничтожению грызунов (дератизация) проводятся на территории спортшколы «Кристалл», согласно регламенту, дважды в год: весной и в начале осени. А внутренние помещения комплекса проходят обработку от насекомых и грызунов раз в месяц.

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