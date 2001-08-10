Жителей Углегорского района проверят на онкологиию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бригада врачей ведущего областного медицинского учреждения по лечению онкологических заболеваний прибыла в Углегорский район. В составе команды – онколог общего профиля, онкогинеколог, онкомаммолог и специалист по УЗИ-диагностике. За два дня врачи онкодиспансера проведут прием пациентов района, в том числе организовано дистанционное консультирование рентгенологических снимков.
Состав медицинской бригады сформирован с учетом потребности в медицинской помощи. Как и в целом по региону, в Углегорском районе в структуре онкозаболеваемости преобладают рак легкого, молочной железы, желудочно-кишечного тракта. Во время работы в муниципальном образовании врачи онкодиспансера проверят динамическое состояние пациентов, состоящих на учете, а также примут всех желающих проверить свое здоровье.
- Ранняя диагностика играет большую роль в излечивании от онкозаболевания. На начальных этапах многие патологии успешно поддаются лечению. Напоминаю, если появляются настораживающие факторы – изменения в состоянии кожных покровов, увеличение или окраска родинок, выделения, несвойственные реакции организма - это всегда повод обратиться к врачу, - прокомментировал заместитель главного врача областного онкологического диспансера Эдуард Винарский.
Проверить состояние кожных покровов и родинок в этом месяце можно будет и в областном кожно-венерологическом диспансере. С 23 по 27 мая здесь состоится акция, приуроченная ко Дню диагностики меланомы. Специалисты медицинского учреждения проведут диагностику всех новообразований кожи – родинок, пигментных пятен, невусов и тд. Предварительная запись осуществляется по телефону 8(4242) 510-710.
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