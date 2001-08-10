Жители Сахалина передали подарки и письма от детей военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовала акция "Посылка защитнику Отечества от сахалинцев". В короткий срок участники акции собрали сладкие подарки, а также письма и рисунки от детей. Ребята с большой ответственностью подошли к тому, чтобы передать весточку нашим солдатам. Всё это будет передано от сахалинцев, как символ заботы и внимания – отметил заместитель командира армейского корпуса ВВО по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков.

Передача подарков и детских писем командованию армейского корпуса ВВО состоялась на территории музея татарской культуры имени Габдуллы Тукая в городе Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Организаторами акции выступили участники региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области, регионального отделения общенародного фронта России, при поддержке родителей, учащихся и учительского комитета средней школы № 5, а также детского сада «Ромашка» села Троицкого.

Помимо этого, в акции приняли участие юнармейцы, волонтёры, семьи военнослужащих Южно-Сахалинского гарнизона и просто неравнодушные жители островного региона.

Все посылки с подарками и письмами от самых маленьких жителей Сахалинской области в ближайшее время будут отправлены военно-транспортным бортом в район проведения специальной военной операции и переданы нашим военнослужащим.