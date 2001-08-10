На Сахалине для ветеранов Великой Отечественной войны провели мини-парады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, в преддверии Дня Победы продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Рота почётного караула и военный духовой оркестр под руководством дирижёра майора Олега Шигалова провели мини-парад для участников Великой Отечественной войны, проживающих в городе Южно-Сахалинске.
Одним из ветеранов к дому которой приехали военнослужащие, стала 95-ти летняя Ефросинья Александровна Фирсова. Более 100 военнослужащих поздравили ветерана с наступающим Днём Победы.
В честь Ефросиньи Александровны, под аккомпанемент военного духового оркестра военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем, а артисты ДК «Радуга» исполнили композиции военных лет и всеми любимую песню «День победы». Ветеран подпевала, не сдерживая слёз.
Помимо военнослужащих армейского корпуса ВВО, Ефросинью Александровну поздравили представители администрации города, депутаты, сотрудники ДОСАФФ России и другие общественные деятели.
Все участники торжественного мероприятия поздравили 95-ти летнего ветерана с наступающим Днём Победы, подарили цветы, памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия.
Всего за время майских праздников военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине поздравят более двадцати ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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