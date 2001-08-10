Сахалинские педагоги приняли участие в профессиональной олимпиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские педагоги приняли участие в региональном этапе II Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК – науки». Интеллектуальное состязание состоялось 29 апреля на базе Регионального центра оценки качества образования.

В нем приняли участие два специалиста, которые успешно справились с дистанционным туром – это учителя физики гимназии №1 Южно-Сахалинска Наталья Швец и химии Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства Федор Прусенко.

По правилам на выполнение олимпиады было отведено 4 часа. Причем задания видят только участники олимпиады в своих личных кабинетах на сайте.

Результаты олимпиады станут известны в начале мая, а уже 19-21 мая состоится всероссийский этап, в котором примут участие сильнейшие учителя со всей России.

Профессиональные олимпиады учителей организованы Академией Минпросвещения России и включают три направления: метапредметная олимпиада «Команда большой страны», олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT» и олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки».