В Южно-Сахалинске на праздники усилят меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в дни проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая будут усилены меры безопасности. В частности проход на площадь Ленина и площадь Победы будет организован через пункты досмотра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с чем обращаем внимание жителей и гостей Южно-Сахалинска, что утвержден перечень предметов, запрещённых для проноса через пункты досмотра на 1 и 9 мая 2022 года.

Так, запрещено проносить оружие любого типа, колющие, режущие предметы, а также любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги. И в целом необходимо минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты досмотра.

Запрещено проносить все виды жидкостей в любых объёмах. На территории проведения мероприятий будет организована продажа воды.

В перечне запрещенных предметов также профессиональное оборудование для фотовидеосъёмки. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ. Также запрещено использование дронов.

Полный перечень предметов запрещённых для проноса через пункты досмотра 1 и 9 мая размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области .

Граждане, которые принесут с собой предметы из перечня, через пункты досмотра пропущены не будут.

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий выполняются в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях и постановлением правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан.

Схема расположения рамок металлоискателей на 1 мая прилагается. Схема на 9 мая будет размещена позже.