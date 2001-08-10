В Березняках капитально отремонтируют главную улицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершить работы по капремонту улицы Зелёной должны до 1 сентября. Такое поручение дал Валерий Лимаренко в ходе совместной с мэром города Сергеем Надсадиным рабочей поездки в село, входящее в состав Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном правителстве.

- Надо завершить работы до начала учебного года. Во-первых – это безопасность детей, которые пойдут в школу, расположенную неподалеку. Во-вторых – с началом сентября резко возрастет автомобильный поток. Работайте, наверстывайте график, если требуется, – обратил внимание подрядчика Валерий Лимаренко.

Протяженность улицы составляет более 1,3 километра. Капремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строители полностью меняют сети газо- и теплоснабжения, водопровода, ливневую канализацию. После того, как проезжую часть и тротуар заасфальтируют, будут установлены дорожные знаки, а также камеры видеонаблюдения.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на островах приведут в порядок более 21 километра транспортных артерий.

В перечень объектов вошли дороги, которыми каждый день пользуются тысячи водителей и пассажиров. В их числе – участок дороги Лиственничное – Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», улица Авиационная от проспекта Мира до улицы Ленина, проспект Победы от улицы Железнодорожной до улицы Западной, переулок Энергетиков.

В этом году завершится капитальный ремонт в селе Новосибирское, на северо-западном объезде Южно-Сахалинска. Завершатся работы на долгожданном для областного центра участке по улице Украинской. Будут выполнены работы по ремонту и приведению в нормативное состояние моста через реку Кострома в селе Костромское.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Сахалинской области с 2019 года. За этот период в рамках проекта удалось привести в нормативное состояние более 73 километров дорог регионального и местного значения.