Два детсада в Южно-Сахалинске отремонтируют к лету в рамках партийного проекта "Яркое детство"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт в дошкольных учреждениях "Журавленок" и "Рябинка" подходит к концу. Уже к 1 июня здесь будут полностью обновлены фасады и кровля. Работы ведутся в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Яркое детство".⠀
Секретарь регионального отделения партии, спикер Сахалинской облдумы Андрей Хапочкин и министр образования региона, координатор партпроекта "Новая школа" Анастасия Киктева 21 апреля побывали на площадке детского сада "Журавленок" и посмотрели, как продвигаются ремонтные работы.
В "Журавленке" обновляют фасад и кровлю, сейчас ремонт выполнен на 60%. Планируется завершить его 31 мая и 1 июня вновь открыть двери детского сада для малышей.
- На сегодняшний день капитальный ремонт начат в шести дошкольных образовательных учреждениях, - отметила Анастасия Киктева. - К 1 июня работы в некоторых детских садах уже будут закончены. Всего же в рамках проекта "Яркое детство" планируется отремонтировать 16 детских садов в 12 районах Сахалинской области.
Изначально предполагалось, что объектов будет 15, но, благодаря сэкономленным на аукционах бюджетным средствам, удалось включить в список ещё один сад Южно-Сахалинска - "Рябинку". Здесь работы тоже уже начались и должны завершиться к 1 июня.
Андрей Хапочкин напомнил, что партия "Единая Россия" ещё в 2014 году дала жизнь проекту "Теплое детство", заменив старые, продуваемые всеми ветрами деревянные окна во всех без исключения детских дошкольных учреждениях области и школах.
- Проект "Яркое детство" - наше логическое продолжение начинания восьмилетней давности, - подчеркнул Андрей Хапочкин. - В этом году мы отремонтируем фасады и кровли в восьми садах в Александровск-Сахалинском, Долинском, Томаринском, Углегорском районе и Южно-Сахалинске. Забота о малышах и их комфорте - в приоритете у областных властей.
Планировалось, что ремонт в остальных заявленных в проекте "Яркое детство" садах начнется в 2023-2024 годах. Однако депутаты фракции партии "Единая Россия" в облдуме совместно с региональным министерством образования уже инициировали внесение в областной бюджет поправок, согласно которым работы во всех учреждениях предлагается начать уже в 2022 году.
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