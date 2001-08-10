Власти Южно-Сахалинска расскажут об экономической ситуации и запасах продуктов первой необходимости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый в этом году выпуск совместного проекта «От первого лица» администрации Южно-Сахалинска и «Радио АСТВ» будет посвящен актуальной теме, волнующей всех горожан - это стабилизация экономики и ситуация с запасами продуктов первой необходимости в условиях ажиотажного спроса населения, расскаазли ТИА "Острова" в городской администрации.

Гостями прямого эфира станут вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Виталий Данилов и директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова.

С ведущей программы «От первого лица» Аленой Бариновой в течение часа эксперты будут говорить о поддержке бизнеса, прогнозах ситуации на потребительском рынке, мониторинге цен и мерах помощи местным товаропроизводителям.

Напомним, «Радио АСТВ» в Южно-Сахалинске вещает на частоте 105.5 FM. Начало программы «От первого лица» в 18.00. Прямой эфир онлайн: можно слушать на официальном сайте https://radio.astv.ru, посмотреть - на YouTube-канале «АСТВ LIVE».