Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2022
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10:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска получат квитанции за воду с новыми реквизитами

Жители Южно-Сахалинска получат квитанции за воду с новыми реквизитами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Первая водная концессионная компания» (совместное предприятие ГК "Росводоканал" и ВЭБ.РФ) c 1 января 2022 года приступила к операционной деятельности. Предприятие оказывает услуги потребителям городского округа "Город Южно-Сахалинск" в статусе гарантирующей организации, рассказали ТИА "Отсрова" в компании.

- Начиная нашу деятельность в составе группы компаний "Росводоканал", мы намерены реализовать комплексный подход в решении масштабных задач по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры островной столицы, - отметил генеральный директор ООО "Первая водная концессионная компания" Евгений Токарев.

На обслуживании абонентов смена гарантирующего поставщика не отразится. Предприятие продолжит работать в штатном режиме.

В феврале 2022 года потребители Южно-Сахалинска получат квитанции за услуги "водоснабжение" и "водоотведение" с реквизитами новой ресурсоснабжающей организации – ООО "Первая водная концессионная компания".

По вопросам начисления и оплаты услуг ООО «Первая водная концессионная компания» абоненты могут по обращаться по телефонам: +7 (4242) 49-79-20, +7 (4242) 49-79-27, +7 (4242) 49-79-24. Сообщить об утечках, открытых колодцах, засорах канализации, или получить информацию по холодному водоснабжению и водоотведению можно по телефонам +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.  

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