Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2022
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17:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На север Сахалина сразу после праздников придет метель

На север Сахалина сразу после праздников придет метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января 2022 года на территории Охинского района прогнозируется умеренный снег, ветер порывами 15-20 м/с, метель, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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