На север Сахалина сразу после праздников придет метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января 2022 года на территории Охинского района прогнозируется умеренный снег, ветер порывами 15-20 м/с, метель, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.