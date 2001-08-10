Сахалинские предприниматели могут получить все ключевые услуги налоговой службы в режиме онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все ключевые услуги Федеральной налоговой службы сегодня можно получить онлайн. Доступ к личным кабинетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другим 70 сервисам размещён на сайте nalog.gov.ru/rn65, рассказали ТИА "Острова" в региональном министретсве экономического развития.

- Завершившаяся в ноябре 2021 года реорганизация Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Сахалинской области не отразится на доступности услуг. С помощью личных кабинетов можно получать информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах, начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя, направлять запросы и составлять заявления в ведомство и проводить иные операции, – сообщила на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в Правительстве Сахалинской области заместитель руководителя Управления Елена Фокина.

Для регистрации в личном кабинете необходима электронная цифровая подпись, которую бесплатно выдают органы налоговой службы. Эта подпись будет работать во всех государственных информационных системах, включая торговые площадки.

– Доступность и прозрачность государственных услуг – безусловный приоритет Правительства Сахалинской области и наших коллег из федеральных органов власти. Мы проводим рабочие группы для обмена опытом и получения живой обратной связи от предпринимателей. Более того, все сигналы о нарушении сроков или качества предоставлении услуг разбираем индивидуально – для этого предприниматели могут обратиться через Сахалин.Онлайн для бизнеса, – отметил руководитель рабочей группы, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Предприниматели могут получить консультацию по работе в личном кабинете по единому телефону ФНС России 8 800 222 2222, при посещении подразделений или в сахалинском центре «Мой бизнес» по телефону 8 800 222 0123, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6.