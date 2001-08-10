15:35, | Новости общества Сахалина и Курил
«Чадо, чего надо?», – советы, как развлечь ребёнка зимой в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С приходом холодов гулять на улице становится всё сложнее. Тем не менее, чтобы дети не скучали, родителям приходится придумывать развлечения. ТИА «Острова» расскажет своим читателям, чем занять и как развлечь чадо. В Южно-Сахалинске для этого есть все возможности.
Если на улице много снега и температура воздуха позволяет, смело отправляйтесь в городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, прихватив с собой санки или ледянку. Там просторно, большую часть парка занимает лес – ребёнку точно есть, где разгуляться. После прогулки согреться и насытиться можно в кафе японской кухни «Хоккайдо», которое находится в нескольких минутах от парка. Владельцев «Карты сахалинца» там ждёт скидка в 5 % на горячие блюда, суши, роллы, десерты и другие вкусности.
«С таким парком, как в Южно-Сахалинске, гулять зимой одно удовольствие! Практически каждые выходные мы с детьми берем аргамаки, санки и едем туда. Родители наши на лыжах постоянно там катаются», – отметил в беседе с корреспондентом ТИА «Острова» горожанин Вячеслав Никитин.
Неподалёку от городского парка находится Сахалинский зооботанический парк. Островной дом живой природы и в холодное время года ждёт посетителей. По зимнему графику сейчас работают площадки «Деревенское подворье», экспозиции «Аквариум», «Экзотариум», «Приматы», действует прокат на пони.
«Конечно, занимать детей хочется чем-то интересным, не только дома сидеть с гаджетами, вот и выдумываю постоянно развлечения. В зоопарке мы бываем часто. Летом на территории можно спокойно гулять полдня, а зимой нравится, что организаторы регулярно приглашают на тематические мастер-классы, готовят весёлые мероприятия на свежем воздухе», – рассказала жительница Южно-Сахалинска Юлия Репина. Сейчас при покупке билета в кассе зоопарка по «Карте сахалинца» можно получить кешбэк 10 % и сэкономить таким образом.
Если хочется добавить физической активности и ваш ребёнок любит спорт, стоит смотреть в сторону специализированных учреждений. Сахалин – регион спортивный: так, в южносахалинском клубе «Неваляшка» можно освоить горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, лонгборд, лыжероллеры и другое. По «Карте сахалинца» здесь готовы предложить скидку 10% при покупке абонемента от 10 занятий и такую же скидку на занятия. Кстати, «Карта сахалинца» - это еще и банковская карта «Мир». По ней на сайте privetmir.ru есть множество предложений со скидками и другими бонусами, например, 15-процентный кешбэк в магазине «Спортмастер».
«Считаю, что детям спорт нужен обязательно. Это и дисциплина, и здоровье, и общение. Тем более, что в нашем регионе так развиты зимние виды спорта – выбрать есть из чего. Я обоих детей с трех лет отправил на занятия, сначала на ролики, потом и на коньки встали, дальше уже пусть по своим предпочтениям решают сами», – отметил житель столицы островного региона Алексей Васильков.
В спортивной школе «Сахалин» ждут юных любителей футбола и художественной гимнастики. Владельцы Карты смогут здесь записаться на занятия со скидкой 10 %.
Зима – отличное время для совместного досуга с детьми. Если на улице совсем холодно и выходить не хочется, смотрите с детворой любимые добрые фильмы и мультфильмы дома или в кинотеатре. Держатели карты «Мир», к примеру, на киносервисе more.tv могут получить 20-процентный кешбэк за покупки на сайте и в приложении до 31 декабря.
Не стоит грустить от того, что погода не всегда даёт возможность играть на улице. Используйте свободное время с пользой – это возможность получать знания, к примеру, изучать иностранный язык.
«Я уверена, что в наше время знать английский язык – просто обязательно. Дети схватывают быстро, поэтому помимо школьной программы я им всегда организовывала дополнительные уроки. Так, недавно узнала, что в Центре обучения английскому языку при предъявлении «Карты сахалинца», а она у меня есть, готовы предоставить скидку в 15 %. Обязательно свяжусь и узнаю подробности, такую выгоду упустить не хочется», – поделилась Анна Михайлова из села Троицкое.
Как видите, и в холодное время года полно занятий, которые доставят радость вам и вашим детям. Вы наверняка сможете добавить к списку свои оригинальные идеи занятий, учитывая предпочтения своего ребёнка. Проводите зимние дни с пользой и интересом, следите за лентой агентства «Острова», где ежедневно публикуются новости о спортивных, культурных и других событиях региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:10 Сегодня На Сахалине уничтожили 9 тонн Свинины из Саратовской области, зараженной чумой свиней
10:06 Сегодня В мэрии Южно-Сахалинска прошел брифинг по вопросам развития строительной сферы
10:10 Сегодня 12 декабря в краеведческом музее Южно-Сахалинска откроется фотовыставка "Дети России"
10:29 Сегодня 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
16:14 2 Декабря 125 объектов ЖКХ реконструируют в Южно-Сахалинске при помощи крупного инвестора
17:25 2 Декабря Собственников зданий в Южно-Сахалинске заставили привести фасады в надлежащий вид
15:33 2 Декабря 15 населенных пунктов остались без света - циклон не спешит покидать Сахалинскую область
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 10:29 Сегодня 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
- 13:14 7 Декабря Сахалинская разведка тренировалась обнаруживать и уничтожать противника
- 12:26 6 Декабря Военный городок Хомутово на Сахалине теперь отапливается газом
- 15:21 1 Декабря На Сахалине завершился чемпионат учительских команд
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?