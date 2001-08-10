«Чадо, чего надо?», – советы, как развлечь ребёнка зимой в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С приходом холодов гулять на улице становится всё сложнее. Тем не менее, чтобы дети не скучали, родителям приходится придумывать развлечения. ТИА «Острова» расскажет своим читателям, чем занять и как развлечь чадо. В Южно-Сахалинске для этого есть все возможности.

Если на улице много снега и температура воздуха позволяет, смело отправляйтесь в городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, прихватив с собой санки или ледянку. Там просторно, большую часть парка занимает лес – ребёнку точно есть, где разгуляться. После прогулки согреться и насытиться можно в кафе японской кухни «Хоккайдо», которое находится в нескольких минутах от парка. Владельцев «Карты сахалинца» там ждёт скидка в 5 % на горячие блюда, суши, роллы, десерты и другие вкусности.

«С таким парком, как в Южно-Сахалинске, гулять зимой одно удовольствие! Практически каждые выходные мы с детьми берем аргамаки, санки и едем туда. Родители наши на лыжах постоянно там катаются», – отметил в беседе с корреспондентом ТИА «Острова» горожанин Вячеслав Никитин.

Неподалёку от городского парка находится Сахалинский зооботанический парк. Островной дом живой природы и в холодное время года ждёт посетителей. По зимнему графику сейчас работают площадки «Деревенское подворье», экспозиции «Аквариум», «Экзотариум», «Приматы», действует прокат на пони.

«Конечно, занимать детей хочется чем-то интересным, не только дома сидеть с гаджетами, вот и выдумываю постоянно развлечения. В зоопарке мы бываем часто. Летом на территории можно спокойно гулять полдня, а зимой нравится, что организаторы регулярно приглашают на тематические мастер-классы, готовят весёлые мероприятия на свежем воздухе», – рассказала жительница Южно-Сахалинска Юлия Репина. Сейчас при покупке билета в кассе зоопарка по «Карте сахалинца» можно получить кешбэк 10 % и сэкономить таким образом.

Если хочется добавить физической активности и ваш ребёнок любит спорт, стоит смотреть в сторону специализированных учреждений. Сахалин – регион спортивный: так, в южносахалинском клубе «Неваляшка» можно освоить горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, лонгборд, лыжероллеры и другое. По «Карте сахалинца» здесь готовы предложить скидку 10% при покупке абонемента от 10 занятий и такую же скидку на занятия. Кстати, «Карта сахалинца» - это еще и банковская карта «Мир». По ней на сайте privetmir.ru есть множество предложений со скидками и другими бонусами, например, 15-процентный кешбэк в магазине «Спортмастер».

«Считаю, что детям спорт нужен обязательно. Это и дисциплина, и здоровье, и общение. Тем более, что в нашем регионе так развиты зимние виды спорта – выбрать есть из чего. Я обоих детей с трех лет отправил на занятия, сначала на ролики, потом и на коньки встали, дальше уже пусть по своим предпочтениям решают сами», – отметил житель столицы островного региона Алексей Васильков.

В спортивной школе «Сахалин» ждут юных любителей футбола и художественной гимнастики. Владельцы Карты смогут здесь записаться на занятия со скидкой 10 %.

Зима – отличное время для совместного досуга с детьми. Если на улице совсем холодно и выходить не хочется, смотрите с детворой любимые добрые фильмы и мультфильмы дома или в кинотеатре. Держатели карты «Мир», к примеру, на киносервисе more.tv могут получить 20-процентный кешбэк за покупки на сайте и в приложении до 31 декабря.

Не стоит грустить от того, что погода не всегда даёт возможность играть на улице. Используйте свободное время с пользой – это возможность получать знания, к примеру, изучать иностранный язык.

«Я уверена, что в наше время знать английский язык – просто обязательно. Дети схватывают быстро, поэтому помимо школьной программы я им всегда организовывала дополнительные уроки. Так, недавно узнала, что в Центре обучения английскому языку при предъявлении «Карты сахалинца», а она у меня есть, готовы предоставить скидку в 15 %. Обязательно свяжусь и узнаю подробности, такую выгоду упустить не хочется», – поделилась Анна Михайлова из села Троицкое.

Как видите, и в холодное время года полно занятий, которые доставят радость вам и вашим детям. Вы наверняка сможете добавить к списку свои оригинальные идеи занятий, учитывая предпочтения своего ребёнка. Проводите зимние дни с пользой и интересом, следите за лентой агентства «Острова», где ежедневно публикуются новости о спортивных, культурных и других событиях региона.