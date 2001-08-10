Более 1600 южно-сахалинцев участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором участвуют более 1600 учащихся 7-11-х классов из 29 образовательных учреждений города. Мероприятие проводится в рамках задач национального проекта «Образование».
Как рассказала заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова, впервые в этом учебном году площадками для ряда предметов стали онлайн-платформы. Это позволило упростить организацию олимпиад в период действия антиковидных мер и ограничений. Кроме того, обучающиеся получили возможность увидеть свои результаты на фоне общей олимпиадной картины РФ.
- Школьные олимпиады — это не только мотивация для углубленного изучения предметов, но и возможность получить бесценный практический опыт, познакомиться с нестандартными путями решения задач, мобилизовать свои ресурсы, - отметила Светлана Захарова и подчеркнула, что поддержка талантливых детей - одно из приоритетных направлений деятельности в сфере образования.
До 17 декабря юным южносахалинцам предстоит продемонстрировать свои знания по 22 предметам: астрономии, географии, химии, экологии, праву, информатике, литературе, английскому языку, русскому, китайскому, немецкому, французскому языкам, физике, математике, истории, обществознанию, биологии, экономике, физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности, технологии. На сегодня уже определены 160 победителей по16 предметам.
Так, в минувшую среду на базе гимназии № 1 свыше сотни школьников пробовали свои силы в практической части предмета «технология», применяя навыки, полученные в процессе обучения.
- Я много занимался и в школе, и дома, готовился к олимпиаде. Мне очень нравится делать все своими руками. Думаю, в жизни это очень пригодится — смогу сам починить розетку, например. Много полезного, - поделился ученик 7 класса Мирон Сибачевский.
Также в детском технопарке «Кванториум» при гимназии №3 проводился практический тур по направлениям «Робототехника» и «3D-моделирование», которые с прошлого года стали обязательными.
Напомним, подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников состоится после 17 декабря. Победители и призеры выступят в составе команды Южно-Сахалинска на региональном этапе.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года проводится при поддержке министерства образования Сахалинской области и Международного консорциума «Сахалин-1», который оказывает спонсорскую поддержку в награждении сильнейших участников.
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