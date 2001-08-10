В Смирныховском районе прогнозируется опасность схода снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 декабря на территории Смирныховского района прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину:

Главная задача - уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания.

- с помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

- руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении;

- кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112