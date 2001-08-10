Акцию против курения провели холмские молодогвардейцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационный час «Подростки против курения!» провели активисты отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Холмске для учеников 9-х классов. Цель мероприятия - снизить распространенность табачной зависимости и вовлечь школьников в борьбу с курением.

Во время информационного часа ребятам рассказали о пагубном воздействии табака на здоровье. Участники выявили основные причины вреда никотиновой зависимости, узнали, по каким признакам выявить курящего человека. В конце занятия дети прошли анкетирование.

- Я уверена, что нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Быть здоровым – модно! - подытожила активистка штаба Алина Ежова.

Помимо Холмска, молодогвардейцы провели акции против курения еще в 12 районах области.

- С помощью анкетирования мы выявляем истинные причины вовлечения детей и молодежи в эту пагубную привычку и, конечно, разрабатываем прицельные методики по профилактике табакозависимости, - рассказала руководитель Сахалинского регионального отделения МГЕР Елена Красильникова. - Нашим открытием было то, что подросткам необходимо объяснить, как ими манипулируют, приучая к сигарете. Такие акции дают очень хороший результат.