В областном центре стартовали испытания в рамках конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На рассмотрение конкурсной комиссии в этом году поступила 41 заявка: 4 от предприятий и 37 персональных - от работников.

Подобные конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления участников, способствуют формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере и, конечно, повышению качества оказываемых услуг.

В этом году конкурс проводится по 7 номинациям:

- «Экскурсовод - город»;

- «Экскурсовод - музей»;

- «Экскурсовод - проводник»;

- «Команда гостеприимства»;

- «Трансфермен»;

- «Туризм — профессия будущего»;

- «Менеджер гостеприимства».

Имена лучших в сфере услуг, индустрии гостеприимства и туризма в областном центре эксперты назовут 8 декабря. В состав экспертного жюри входит известный экскурсовод из Москвы, автор крупного канала на YouTube с видеопутеводителями по городам Георгий Макеев. В рамках конкурсных мероприятий именитый гид также проведет серию мастер-классов для участников конкурса.