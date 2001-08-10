В областном центре стартовали испытания в рамках конкурса "Гостеприимный Южно-Сахалинск"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На рассмотрение конкурсной комиссии в этом году поступила 41 заявка: 4 от предприятий и 37 персональных - от работников.
Подобные конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления участников, способствуют формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере и, конечно, повышению качества оказываемых услуг.
В этом году конкурс проводится по 7 номинациям:
- «Экскурсовод - город»;
- «Экскурсовод - музей»;
- «Экскурсовод - проводник»;
- «Команда гостеприимства»;
- «Трансфермен»;
- «Туризм — профессия будущего»;
- «Менеджер гостеприимства».
Имена лучших в сфере услуг, индустрии гостеприимства и туризма в областном центре эксперты назовут 8 декабря. В состав экспертного жюри входит известный экскурсовод из Москвы, автор крупного канала на YouTube с видеопутеводителями по городам Георгий Макеев. В рамках конкурсных мероприятий именитый гид также проведет серию мастер-классов для участников конкурса.
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