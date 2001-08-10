Сахалинцы могут пожаловаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане теперь могут сообщать о своей проблеме «Алисе» - голосовому помощнику «Яндекса». Навык, позволяющий отправлять голосовые обращения органам власти, разработала АНО «Диалог», рассказали ТИА "Острова" в Центре управления регионом.

После фразы «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент»» голосовой помощник попросит рассказать о проблеме, назвать адрес инцидента и поинтересуется о желании получить обратную связь. Ответ придет на почту, которая привязана к вашему Yandex ID.

«Алиса» обработает голосовое сообщение, переведет его в текст и направит в систему «Инцидент Менеджмент». Запустить навык можно везде, куда интегрирована «Алиса» - через веб-браузер «Яндекс», приложения «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции».

Навык работает во всех регионах России, кроме Москвы. «Алиса» – один из самых популярных голосовых помощников в России. По данным на май 2021 года, «Алисой» через колонки и приложения пользуются свыше 45 млн человек в месяц.