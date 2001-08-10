Сахалинское предприятие накажут за то, что плохо замораживало минтай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении ООО рыбокомбинат "Островной" из Сахалинской области за нарушение температурного режима при перевозке и хранении почти 27 т обезглавленного минтая, рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадхоре.
29 сентября 2021 года во Владивосток трюмной партией прибыл подконтрольный государственному ветеринарному надзору груз - мороженый обезглавленый минтай общим весом почти 27 т. Партия была загружена в рефрижераторный контейнер.
Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось ООО рыбокомбинат «Островной».
В ходе проведения государственного ветеринарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был произведен осмотр подконтрольного товара и проведен замер температуры. Температура в толще продукции составила минус 15,8 °С при необходимых минус 18 °С. Это не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также не соответствует требованиям ГОСТа «Рыба мороженая. Технические условия», в соответствии с которым изготовлена вышеуказанная продукция. Рыба была отправлена на дозаморозку.
По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Дело рассмотрено 12 ноября 2021 года. Ранее предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение (штраф предприятием был оплачен), ему грозит административный штраф в увеличенном размере 150 000 рублей.
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