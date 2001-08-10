В Южно-Сахалинске накажут строительные организации выносящие грязь со строек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска призывает подрядчиков, выполняющих капитальные ремонтные работы и строительство объектов, соблюдать правила благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ряд нарушений в ходе очередной проверки выявили специалисты департамента общественной безопасности и контроля. Так, подрядная организация, выполняющая строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Загородной с южной стороны пер. Матросского, на выезде со строительной площадки не провела отсыпку щебнем. В результате чего со строительного объекта выносилась грязь.

Должностными лицами департамента проведена беседа с представителем подрядчика. После чего последним были предприняты меры по устранению выявленных нарушений: произведено уплотнение почвы и отсыпка выезда щебнем.

Отметим, что в случае неисполнения законных требований должностного лица, соответствующая информация была бы направлена в Государственную инспекцию строительного надзора Сахалинской области для принятия мер в рамках компетенции.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает о необходимости соблюдения требований муниципальных правовых актов во избежание привлечения к административной ответственности.