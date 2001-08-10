Поронайские общественники проверили ход ремонта терапевтического отделения районной больницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании Общественного совета Поронайского городского округа, состоявшегося в конце октября, была поднята тема о ремонте терапевтического отделения Поронайской ЦРБ. Члены совета выразили обеспокоенность ситуацией в части неудовлетворительного состояния, по мнению контрольных и надзирающих органов, терапевтического отделения.

Как было отмечено на заседании, в мае текущего года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области была проведена проверка. Специалисты выявили ряд нарушений, устранить которые согласно требованию необходимо до конца текущего года.

- В срок до 30 декабря текущего года руководство больницы должно устранить нарушения, выявленные в ходе проверки. Как сообщили в ЦРБ, в настоящее время уже проделана часть работ. В связи с этим, членами Общественного совета было решено проверить ход исполнения, выписанных контрольными органами предписаний, - отметила председатель Общественного совета Элина Ротькина.

В ходе осмотра, в котором принял участие актив совета, заместитель главного врача по обслуживанию населения Любовь Сат и начальник отдела материально-технического снабжения Елена Рыкунова рассказали общественникам о проделанных работах. На сегодняшний день закуплены облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха, заменены оконные блоки. Кроме того, планируется выполнить ремонт приточно-вытяжной вентиляции.

Специалисты ЦРБ пояснили, что для осуществления капитального ремонта приточно-вытяжной вентиляции главного корпуса ЦРБ требуется проект. Это связано с тем, что здание больницы было построено в 60-е годы, когда указанные требования к шлюзам палатных отделений отсутствовали. В сентябре текущего года заключен контракт с подрядной организацией, которая приступила к проектированию вентиляции. После получения положительного заключения документы будут направлены в министерство здравоохранения Сахалинской области для возможности дальнейшего финансирования.

Также, поскольку Поронайская ЦРБ является ключевым медицинским учреждением Поронайского и Макаровского районов, полностью прекратить работу больницы на время ремонта невозможно. В связи с этим, на капитальный ремонт вентиляции потребуется дополнительное время.

- Можно с уверенностью говорить, что ситуация с состоянием терапевтического отделения находится на контроле у руководства больницы, ситуация в отделении меняется в лучшую сторону, в том числе благодаря профессионализму работников, индивидуальному подходу, их заинтересованности. За это хочется выразить особую благодарность руководству больницы, всем работникам терапевтического отделения, - добавила Элина Ротькина.

В декабре общественники вновь планируют посетить медицинское учреждение.