Поронайские общественники проверили ход ремонта терапевтического отделения районной больницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании Общественного совета Поронайского городского округа, состоявшегося в конце октября, была поднята тема о ремонте терапевтического отделения Поронайской ЦРБ. Члены совета выразили обеспокоенность ситуацией в части неудовлетворительного состояния, по мнению контрольных и надзирающих органов, терапевтического отделения.
Как было отмечено на заседании, в мае текущего года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области была проведена проверка. Специалисты выявили ряд нарушений, устранить которые согласно требованию необходимо до конца текущего года.
- В срок до 30 декабря текущего года руководство больницы должно устранить нарушения, выявленные в ходе проверки. Как сообщили в ЦРБ, в настоящее время уже проделана часть работ. В связи с этим, членами Общественного совета было решено проверить ход исполнения, выписанных контрольными органами предписаний, - отметила председатель Общественного совета Элина Ротькина.
В ходе осмотра, в котором принял участие актив совета, заместитель главного врача по обслуживанию населения Любовь Сат и начальник отдела материально-технического снабжения Елена Рыкунова рассказали общественникам о проделанных работах. На сегодняшний день закуплены облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха, заменены оконные блоки. Кроме того, планируется выполнить ремонт приточно-вытяжной вентиляции.
Специалисты ЦРБ пояснили, что для осуществления капитального ремонта приточно-вытяжной вентиляции главного корпуса ЦРБ требуется проект. Это связано с тем, что здание больницы было построено в 60-е годы, когда указанные требования к шлюзам палатных отделений отсутствовали. В сентябре текущего года заключен контракт с подрядной организацией, которая приступила к проектированию вентиляции. После получения положительного заключения документы будут направлены в министерство здравоохранения Сахалинской области для возможности дальнейшего финансирования.
Также, поскольку Поронайская ЦРБ является ключевым медицинским учреждением Поронайского и Макаровского районов, полностью прекратить работу больницы на время ремонта невозможно. В связи с этим, на капитальный ремонт вентиляции потребуется дополнительное время.
- Можно с уверенностью говорить, что ситуация с состоянием терапевтического отделения находится на контроле у руководства больницы, ситуация в отделении меняется в лучшую сторону, в том числе благодаря профессионализму работников, индивидуальному подходу, их заинтересованности. За это хочется выразить особую благодарность руководству больницы, всем работникам терапевтического отделения, - добавила Элина Ротькина.
В декабре общественники вновь планируют посетить медицинское учреждение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:24 4 Ноября Сергей Надсадин поздравил гостей и жителей Южно-Сахалинска с Днем народного единства
15:35 8 Ноября Сахалинец пришел к стоматологу раньше срока и лишился двух телефонов
16:57 8 Ноября Южно-Сахалинск готовится к фестивалю "День пельменя"
10:10 8 Ноября За праздники сахалинские инспекторы остановили 76 пьяных водителей и 103 человека без прав
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?