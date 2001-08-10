3 ноября в Южно-Сахалинске в районе ж.д. переезда по ул. Ленина ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по выправке железнодорожных путей будут вестись на ж/д переезде по ул. Ленина 3 ноября. В этой связи с 9.00 до 18.00 движение транспорта будет осуществляться по двум полосам из четырех, расскахали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении в указанном районе и обращать внимание на временные дорожные знаки.