Жителей Южно-Сахалинска, купивших некачественный уголь, просят обращаться в мэрию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска доводит до сведения горожан, проживающих в домах без централизованного теплоснабжения: в случае приобретения некачественного (песок) угля в течении двух рабочих дней необходимо сообщить об этом в ДГХ по номеру: 300-474 (доб. 12).

По истечении двух дней с момента выгрузки угля в своем домовладении обращения не принимаются, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.