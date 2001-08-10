Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2021
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В Южно-Сахалинске в некоторых домах 30 октября отключат воду
10:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска, купивших некачественный уголь, просят обращаться в мэрию

Жителей Южно-Сахалинска, купивших некачественный уголь, просят обращаться в мэрию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска доводит до сведения горожан, проживающих в домах без централизованного теплоснабжения: в случае приобретения некачественного (песок) угля в течении  двух рабочих дней необходимо сообщить об этом в ДГХ по номеру: 300-474 (доб. 12).

По истечении двух дней с момента выгрузки угля в своем домовладении обращения не принимаются, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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