В Дальнем четыре дня будут отключать холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП "Городской водоканал" сообщает, что в связи с промывкой квартальных водопроводов в новом микрорайоне Дальнего будут действовать ограничения подачи холодной воды по улицам: Алых роз, Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Б.Полевого, Монетная, Ударная, Рассветная.

Так, 11, 12, 13 и 14 октября:

- с 8.30 до 14 часов будет отключена подача холодной воды;

- с 14 до 19.30 часов будет ограничена подача холодной воды на 2-3 этажи.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.