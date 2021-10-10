09:39, 10.10.21 | Новости общества Сахалина и Курил
В Дальнем четыре дня будут отключать холодную воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКП "Городской водоканал" сообщает, что в связи с промывкой квартальных водопроводов в новом микрорайоне Дальнего будут действовать ограничения подачи холодной воды по улицам: Алых роз, Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Б.Полевого, Монетная, Ударная, Рассветная.
Так, 11, 12, 13 и 14 октября:
- с 8.30 до 14 часов будет отключена подача холодной воды;
- с 14 до 19.30 часов будет ограничена подача холодной воды на 2-3 этажи.
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.
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