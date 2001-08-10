Ведущая Ирена Понарошку приняла участие в форуме "ProДФО - Сахалинская область"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Известная российская телеведущая Ирена Понарошку приняла участие в работе форума "ProДФО - Сахалинская область". Основная направленность форума в этот раз экологическая: участники обсуждали «зелёные вопросы» в разрезе бизнеса, общества и власти и их влияние на сохранение уникальной природы Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
В ходе дискуссии на тему "Зеленые экосоветы по переходу от ЭГО к ЭКО" Ирена Понарошку поделилась простыми советами о том, как заботиться об экологии в повседневной жизни, и ответила на вопросы участников. В начале своего выступления она отметила, что тот факт, что экологическим вопросам начинает уделяться все больше внимания на самом высоком уровне - разрабатываются новые законопроекты, внедряются корпоративные инициативы, - это хорошо. Но в то же время изменения не должны идти только сверху.
- Это не снимает ответственность с каждого из нас, с тех, кто может решать ее снизу, - отметила Ирена Понарошку. - Потому что люди, которые сейчас рассуждают о законопроектах, о том, как глобально менять ситуацию в России, также являются и потребителями и тоже должны предпринимать какие-то шаги, чтобы наша планета и наша родина оставались такими же прекрасными.
Она рассказала, какие шаги уж сейчас можно предпринимать, чтобы минимизировать вред, который наносит экологии человек:
- по возможности стараться покупать местные продукты: они не только обычно более свежие, но и их перевозка создает меньшую нагрузку на транспортную систему, а также позволяет поддерживать местный бизнес;
- внимательно относиться к пакетам. Удивительно, но оказалось, что наличие в доме пакета с пакетами не так уж плохо. Для жителей городов, где есть возможность сдать пластиковые пакеты на переработку, именно они являются самым экологичным выбором по сравнению с бумажными пакетами и шопперами. Пакеты из бумаги требуют гораздо больше ресурсов для производства, как и шопперы, которые могут считаться действительно экологичным только после 20 лет ежедневного использования. "Поэтому общий совет - брать как можно меньше пакетов и как можно дольше их использовать: пока они не порвутся. И дальше посмотреть, есть ли рядом пункт приема", - добавила телеведущая.
Ряд советов затрагивал не только сохранение природы, но и сбережение собственного здоровья. Например, пластиковые бутылки с водой и бумажные стаканчики для кофе не только вредят экологии, но и способствуют попаданию в организм частиц микропластика, причем объем поступившего за месяц в организм пластика может сравниться с объемом, достаточным для изготовления пластиковой карты.
Стоит внести изменения и в потребительские привычки. Например, покупать овощи и фрукты некрасивой формы. Они, как правило, не уступают по вкусу более симпатичным экземплярам, но из-за формы часто выбрасываются. Постараться приобретать яйца в бумажной упаковке, поскольку ее проще переработать, по возможности сократить использование влажных салфеток, популярность которых заметно возросла из-за пандемии.
Участники форума ProДФО получили возможность задать Ирене Понарошку вопросы. Отвечая, телеведущая обратила внимание на то, при выборе между бумажными и электронными учебниками в школе лучше выбирать бумажные, поскольку переработать их проще, а, кроме того, они позволяют сформировать у детей привычку к чтению. Поделилась и советами по уборке: оказалось, что не вся бытовая химия одинаково полезна и нужна для поддержания чистоты.
Особое внимание Ирена Понарошку обратила на то, что при заботе об экологии важно исходить из желания позаботиться о планете, а вот акцентировать внимание на проблемах нужно аккуратно. Критика может демотивировать, в то время как поддержка способствует поиску новых возможностей. Причем это верно как для компаний, инициативы которых подвергают критике как недостаточно "зеленые", так и для обычных людей.
- Понемногу ситуация меняется, но надо понимать, что мы родились в мире, где об этом никто не рассказывал. Мы все еще в начальных классах этой "зеленой школы", и должно пройти время, чтобы ситуация поменялась, - подытожила телеведущая.
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