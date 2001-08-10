В Южно-Сахалинске организацию оштрафовали на 150 тысяч за парковку на газоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент общественной безопасности и контроля продолжает регулярные рейды по выявлению незаконной парковки во дворах Южно-Сахалинска: на спортивных и детских площадках, а также на озелененной территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в ходе мониторинга во дворе дома №314А по ул. Ленина зафиксированы несколько фактов парковки автотранспорта на озелененной территории. Владельцы установлены. Как сообщили в департаменте, собственником одного из автомобилей (Nissan Qashqai) является юридическое лицо. В этом случае штраф за нарушение правил благоустройства значительно выше: до 250 тысяч рублей при первичном нарушении.
При рассмотрении материалов на заседании административной комиссии юридическому лицу назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.
А во дворе дома №6 по пр. Мира зафиксирована парковка спецтехники на озелененной территории. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля проводят проверку с целью установления собственника транспортного средства. Вероятно, владельцем экскаватора также является юридическое лицо.
С начала года сотрудниками департамента отработано более 2850 фактов подобных нарушений, к административной ответственности привлечены более 2200 владельцев транспортных средств. .
Напомним, штрафы за нарушение правил благоустройства в части парковки на озелененных территориях составляют: для граждан - до 4000 рублей; для должностных лиц - до 40 000 рублей; для юридических лиц - до 250 000 рублей. За повторное нарушение: для граждан - до 5000 рублей; для должностных лиц - до 50 000 рублей; для юридических лиц - до 300 000 рублей.
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