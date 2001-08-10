В Южно-Сахалинске организацию оштрафовали на 150 тысяч за парковку на газоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля продолжает регулярные рейды по выявлению незаконной парковки во дворах Южно-Сахалинска: на спортивных и детских площадках, а также на озелененной территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в ходе мониторинга во дворе дома №314А по ул. Ленина зафиксированы несколько фактов парковки автотранспорта на озелененной территории. Владельцы установлены. Как сообщили в департаменте, собственником одного из автомобилей (Nissan Qashqai) является юридическое лицо. В этом случае штраф за нарушение правил благоустройства значительно выше: до 250 тысяч рублей при первичном нарушении.

При рассмотрении материалов на заседании административной комиссии юридическому лицу назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

А во дворе дома №6 по пр. Мира зафиксирована парковка спецтехники на озелененной территории. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля проводят проверку с целью установления собственника транспортного средства. Вероятно, владельцем экскаватора также является юридическое лицо.

С начала года сотрудниками департамента отработано более 2850 фактов подобных нарушений, к административной ответственности привлечены более 2200 владельцев транспортных средств. .

Напомним, штрафы за нарушение правил благоустройства в части парковки на озелененных территориях составляют: для граждан - до 4000 рублей; для должностных лиц - до 40 000 рублей; для юридических лиц - до 250 000 рублей. За повторное нарушение: для граждан - до 5000 рублей; для должностных лиц - до 50 000 рублей; для юридических лиц - до 300 000 рублей.