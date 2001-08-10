В Холмске задержали грабителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 21-летнего местного жителя о том, что у него была открыто похищена акустическая колонка стоимостью 19 тысяч рублей.

Правоохранителям понадобилось не более получаса, чтобы выйти на след 30-летнего подозреваемого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Выяснилось, что подозреваемый вместе со своим товарищем передвигался по городу на квадроцикле. В какой-то момент по просьбе друга, мужчина остановился возле дома по улице Морской, где стоял потерпевший. Товарищ подозреваемого подошел к нему и завел с ним разговор, который тут же перерос в конфликт. Впоследствии, мужчина также вступил в конфликт с заявителем. После этого подозреваемый схватил лежащую на тротуаре рядом с потерпевшим акустическую колонку и вместе с другом скрылся с места преступления на вышеуказанном квадроцикле.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.