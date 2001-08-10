Южно-Сахалинск готовится ко Всероссийской переписи населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийская перепись населения с 15 октября по 14 ноября пройдет в Южно-Сахалинске. Мероприятие впервые состоится в цифровом формате, тем самым будут созданы максимально комфортные условия для ее прохождения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Перепись можно будет пройти одним из трех способов:
- с 15 октября по 8 ноября переписать самостоятельно себя и членов своей семьи в сети интернет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ);
- с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках, в том числе в помещении МФЦ "Мои документы" по адресу ул. Сахалинская, 48;
- с 18 октября по 14 ноября с помощью переписчика, который будет оснащен планшетным компьютером с электронными переписными листами.
Стоит отметить, что для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять коды подтверждения участия в переписи тех, кто переписался самостоятельно в режиме онлайн.
Для проведения переписи ведется набор желающих. Заявки принимаются в Сахалинстат по адресу: Коммунистический проспект, 68, кабинет №104. Узнать более подробную информацию о переписи населения, принять участие и внести вклад в создание истории страны и ее будущего в роли переписчика или контролера можно по номерам телефона: 8-924-888-10-79, 31-41-24, 31-41-49, 31-41-50.
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