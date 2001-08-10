На Сахалине расширяют спектр операций по восстановлению слуха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Врачи-оториноларингологи областной клинической больницы перенимают опыт проведения операций при отосклерозе. Специально для проведения мастер-класса на Сахалин прибыл представитель Тихоокеанского государственного медицинского университета, доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии Евгений Гилифанов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Под руководством Евгения Гилифанова двум сахалинским пациентам выполнена стапедопластика – высокотехнологичная слухоулучшающая операция. Для возможности проведения таких оперативных вмешательств 5 сахалинским врачам потребовался 10-дневный обучающий цикл. Интерактивный информационный блок, прослушивание лекций и заключительное тестирование прошли все обучающиеся.

- В Сахалинской области пациентов с таким диагнозом выявляется немного. Тем не менее, им нужна помощь, - рассказала Елизавета Шкаренкова, и.о. заведующего оториноларингологическим отделением. - При отосклерозе откладываются соли в области системы косточек. Непосредственно, в самой главной косточке – стремени. В результате косточки теряют подвижность, что приводит к потере слуха. Обычно мы выполняли поршневую стапедопластику с помощью специальных тефлоновых или титановых протезов. Доктор Гилифанов показал нам иные способы проведения операций.

Жительница Южно-Сахалинска – одна из тех пациентов, кому поставлен редкий диагноз отосклероз. Около 8 лет молодая женщина ждала операции по восстановлению слуха. Теперь она получила лечение, не выезжая за пределы области.

- Сначала казалось, что это заложенность в ухе, но оказалось всё не так просто. Мне предлагали ехать в Москву, но от поездки пришлось отказаться – у меня маленькие дети. Когда мне позвонили с новостью о приезде доктора на Сахалин и пригласили на операцию, было очень неожиданно и приятно. Врачи говорят, что буду слышать сразу после операции, - рассказала сахалинка.

Уникальность операции в том, что вместо металлического протеза в ухо пациента устанавливают имплант из его же биоматериала. Он извлекается хирургом из поврежденной соединительной ткани прямо во время операции. Под микроскопом врач вырезает нужную по форме «деталь» и вживляет её в ухо.

- Это не новая методика. Однако есть технические нюансы и способы проведения таких сложных операций, которым я обучаю врачей. На самом деле я удивлен высоким уровнем оказания специализированной медицинской помощи в больнице и оборудованием. В некоторых аспектах оно даже лучше, чем в нашей клинике. После обучения уровень специалистов позволит проводить подобные вмешательства именно этими методами самостоятельно, - добавил Евгений.

Ежегодно в Сахалинской области выявляется не более 10 таких пациентов. Теперь они будут получать помощь, не выезжая за пределы региона - такая задача поставлена перед областной клинической больницей региональным минздравом.