Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2021
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В департаменте соцполитики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
09:58, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте соцполитики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

В департаменте соцполитики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 сентября в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия по предоставлению муниципальной услуги "Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда" в электронной форме , рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 8 (4242) 300-712.

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