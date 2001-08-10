В департаменте соцполитики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 сентября в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия по предоставлению муниципальной услуги "Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда" в электронной форме , рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 8 (4242) 300-712.