На улице Памятной в Южно-Сахалинске завершают укладку первого слоя асфальта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на участке ул. Памятной в границах от ул. Холмской до кладбищенского комплекса "Ласточка" продолжается капитальный ремонт. На сегодня уже полностью завершена прокладка инженерных сетей, подходит к концу асфальтирование участка первым слоем покрытия, продолжается обустройство тротуаров, рассказали ТИа "Острова" в городской администрации.
На участке общей протяженностью 3,6 км ежедневно трудятся порядка 80 человек. Работы ведутся ООО "Спецстрой" одновременно на двух участках, каждый из которых по 1,8 км. Ширина проезжей части составит порядка 8 метров, с каждой стороны дороги будет обустроен тротуар шириной 2,25 м.
Напомним, помимо капитального ремонта самой ул. Памятной, здесь предусмотрено строительство двух мостов: через реки Владимировку и Славуту. Оба объекта уже сданы в эксплуатацию. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство ливневой канализации, проведение защиты инженерных коммуникаций и сетей связи, установка наружного освещения, светофоров, системы фото- и видеофиксации.
Срок окончания работ по муниципальному контракту - ноябрь 2021 года.
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