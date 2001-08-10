Житель Охи отправится в колонию строгого режима за убийство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Охи отправится в колонию строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего по неосторожности его смерть, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской обалсти.

Сахалинским областным судом рассмотрена жалоба осужденного на приговор Охинского городского суда от 31.05.2021, которым он признан виновным и осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом первой инстанции установлено, что 15 июня 2020 года в вечернее время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, на почве личных неприязненных отношений нанес один удар ножом в область живота знакомому, причинив тем самым тяжкий вред его здоровью. Смерть потерпевшего наступила в результате сепсиса, явившегося осложнением проникающего ранения.

Подсудимый частично согласился с предъявленным ему обвинением.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, фактических обстоятельств дела, данных о личности виновного, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор оспорен стороной защиты в апелляционном порядке в связи

с суровостью назначенного наказания.

По итогам изучения материалов дела, доводов стороны защиты, прокурором, участвующим в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, высказана позиция о законности приговора, справедливости назначенного осужденному наказания, с которой суд апелляционной инстанции согласился.

Приговор вступил в законную силу.