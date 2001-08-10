Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
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23 августа в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за кило
09:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

23 августа в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за кило

23 августа в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за кило

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу по 90 рублей за килограмм. Торговля начнется сегодня, 23 августа, с 10.00 около ТЦ "Янтарь", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Поставщики рыбы - ООО "Рыбак" (Макаровский район) и ООО "Катамаран" (Долинский района).

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