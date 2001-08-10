В Южно-Сахалинске почтили память Игоря Фархутдинова и его коллег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице на территории Воскресенского кафедрального собора состоялась лития в память о погибших в авиакатастрофе Игоря Фархутдинова и сопровождавшей его команды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Возложить цветы к мемориалу пришли родственники, друзья и бывшие коллеги. В траурной церемонии приняли участие мэр города Сергей Надсадин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутаты, представители общественных организаций.
Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор отслужил заупокойную литию. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
- Для меня этот день пропитан скорбью и грустью, - отметил Сергей Надсадин. - С Игорем Павловичем я был знаком лично. Еще со времен своего студенчества, когда учился в Киевском институте инженеров гражданской авиации. Мы жили с ним в одном доме, в одном подъезде. Гибель Игоря Фархутдинова в августе 2003-го стала большим потрясением для меня, и всей моей семьи. Его хорошо знали мои родители - Александр Сергеевич и Людмила Филипповна. Я навсегда запомню Игоря Павловича человеком невероятной внутренней силы, всем сердцем и душою болеющего за наши острова. Во многом благодаря его работе были заложены основы нынешнего стабильного развития и Южно-Сахалинска, и всей области в целом. Светлая память Игорю Павловичу и всей его команде.
Напомним, 20 августа 2003 года вертолёт МИ-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск потерпел крушение возле горы Опалы. На его борту находился губернатор Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его руководители и сотрудники различных структур администрации Сахалинской области. Они направлялись в служебную командировку. В авиакатастрофе погибли 20 человек, в том числе, члены экипажа.
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